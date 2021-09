Spagaat na toeslagensoap kost UWV miljoenen

Premium Ondernemen

Werkvraag: medewerker heeft vriend bij de concurrent, houdt hij zijn mond?

Eén van mijn medewerkers is bevriend met een medewerker van een van onze grootste concurrenten. Hij heeft dat eerlijk verteld en dat waardeer ik zeer. Maar ik maak mij toch zorgen. We hebben geen geheimhoudingsbeding of iets dergelijks. Wat kan ik doen?