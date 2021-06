Financieel

Beleggers doen goede zaken met vastgoed; koude douche bij GrandVision

De AEX kabbelt rond de lunch naar een kleine winst toe. Beleggers kijken even de kat uit de boom na de turbulentie in de voorgaande handeldagen. Bij de hoofdfondsen zien beleggers vooral brood in Unibail en Shell. Prosus is in mindere doen. In de Midkap ligt GrandVision slecht in de markt.