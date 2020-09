Voor het eerst in vier jaar negatieve inflatie

De flink dalende energieprijzen trekken de inflatie onder de nul, blijkt uit de Eurostat-cijfers. De rekening voor stroom en gas is liefst 7,8% lager geworden. Zonder die prijsdaling zou de inflatie boven nul zijn gebleven, met +0,7%. Voeding, alcohol en tabak werden afgelopen maand 1,7% duurder.

Wat ook meespeelt, is dat de jaarlijkse zomeruitverkoop in grote euro-economieën Frankrijk en Italië is uitgesteld. Normaal moet die op 1 juli beginnen, maar Franse en Italiaanse winkeliers kregen een maand uitstel. Daardoor is er nu sprake van een prijsdaling ten opzichte van augustus vorig jaar.

Voor een goed beeld proberen deskundigen de cijfers ook altijd te corrigeren voor de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen.

Dit is de zogeheten kerninflatie en deze kwam voor augustus uit op een niveau van 0,4 procent. Deze graadmeter is dus nog wel positief, al was ook hier sprake van een duidelijke daling ten opzichte van een maand eerder.