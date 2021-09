Premium Het beste van De Telegraaf

Column: rijden in Formule 1 heeft veel weg van beleggen

Door Janneke Willemse Kopieer naar clipboard

Willemse vergelijkt beleggen met Formule 1: 'Niet alleen gaat het meeste geld naar de beste teams, ook zijn er behoorlijk wat regels die, net als op de beurs, voor eerlijke competitie moeten zorgen'.

Dit weekend ben ik als Formule 1-leek heel wat wijzer geworden over de racesport. Doordat werd gereden in de buurt van mijn strandhuisje, ben ik me toch eens gaan verdiepen in de sport. En wat blijkt? Het rijden van de Formule 1 heeft behoorlijk wat weg van beleggen op de beurs.