Zuidaskantoor Houthoff overweegt Kremlin te schrappen als klant

Houthoff vertegenwoordigt onder meer de Russische Staat bij rechtszaken in Nederland. Het Zuidaskantoor staat onder grote maatschappelijke druk om die banden door te snijden, vanwege de oorlog die Rusland heeft ontketend in Oekraïne.

„Houthoff is zeer geschokt door de situatie in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne veroordelen wij als een schending van internationaal recht en mensenrechten. Onze gedachten gaan uit naar de bevolking in Oekraïne. Uiteraard heeft deze situatie onze volle aandacht.”

„Wij onderzoeken op dit moment binnen het raam van onze beroepsmatige en contractuele verplichtingen welke mogelijkheden bestaan om onze relatie met bepaalde cliënten te herzien. Uiteraard zijn wij gebonden aan de voor advocaten geldende beroeps- en gedragsregels. Deze brengen met zich mee dat ook in geval van herziening advocaten onder omstandigheden verplicht zijn om hun cliënten in lopende zaken terzijde te blijven staan.”

Verschillende media, waaronder NRC Handelsblad en Follow the Money, publiceerden recent uitgebreid over de rol van ’Kremlinkantoor’ Houthoff.

Houthoff is een van de grotere kantoren op de Zuidas.

Geen van de managing partners is bereid tot een verdere toelichting.

