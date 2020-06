Utrecht nieuwe hotspot voor hoofdkantoren

Drie jaar geleden had Amsterdam nog een viermaal groter aandeel dan Utrecht in de kantorenmarkt, blijkt uit een rapport dat vastgoedadviseur Cushman & Wakefield dinsdag publiceerde over de Nederlandse kantorenmarkt.

Rabobank, De Volksbank en NS zitten al in Utrecht met hun hoofdkantoor. „Het afgelopen jaar zijn daar veel hoofdkantoren aan toegevoegd, waaronder Aalberts Industries, Autobinck, AM Pharma, Certis Europe, McDonald’s, Zanders, Ultimaker, VodafoneZiggo en TeamLiquid”, constateert Cushman & Wakefield. Zo strijkt McDonalds er volgens de plannen in november 2021 neer.

Huurprijzen

Cushman & Wakefield constateert dat het Utrechtse stationsgebied vanwege zijn centrale ligging een aantrekkelijk alternatief is voor de Amsterdamse Zuidas. In Utrecht zijn de huurprijzen ook iets lager. Honderd vierkante meter kantoorruimte in Utrecht op een toplocatie kost rond €28.500 huur per jaar, tegen €45.000 in Amsterdam. Tot 2024 groeit de kantorenvoorraad in het stationsgebied van Utrecht nog met circa 18%.

Door jaren van aanhoudende vraag bij gering aanbod zijn de huurprijzen voor kantoorruimte in het Utrechtse stationsgebied wel fors gestegen. Ten opzichte van 2007 stegen de prijzen 42%, terwijl op andere kantoorlocaties in Utrecht de huren slechts 5% stegen.

Leegstand

In de vijf grootste steden ligt de kantorenleegstand nu historisch laag op 5,9%. Dat was in 2014 nog omstreeks 16%. Utrecht heeft als gemeente het laagste leegstandscijfer (4,1%), gevolgd door Amsterdam met (4,8%), Den Haag (6,0%), Eindhoven (8,3%) en Rotterdam (8,5%), aldus het rapport.