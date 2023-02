Premium Het beste van De Telegraaf

Mkb en private equity aan elkaar verslingerd: ’Imago van sprinkhanen is weg’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Robert De Boeck, directeur en oprichter private equity-huis Antea, ziet veel ondernemers voor een private-equityovername kiezen. Ⓒ Serge Ligenberg

Den Haag - Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en private equity kunnen niet meer zonder elkaar. Private equity is nu al goed voor de helft tot 70% van de overnames in het mkb, volgens marktonderzoekers Brookz en Marktlink. Verkoop van een gedeeltelijk belang door ondernemers neemt een grote vlucht.