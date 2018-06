‘Accor aandeelhouder Air France KLM’

Air France KLM reageerde zondagavond niet op een verzoek om commentaar. De Franse staat heeft ongeveer een belang van 13% in Air France KLM en is de grootste aandeelhouder. Daarna volgen de luchtvaartmaatschappijen Delta en China Eastern.

De onderhandelingen zijn gelekt om maandag de reactie op de financiële markten te testen, aldus de Franse media. Het aandeel van de Franse staat vertegenwoordigt op basis van de beurswaarde van eind vorige week een waarde van een kleine €400 miljoen.

Zelfde klanten

Volgens Accor hebben Air France KLM en zij dezelfde groep klanten en kunnen ze samen profiteren van ‘gemeenschappelijke’ digitale diensten en ‘loyaliteitsplatformen.’ De Franse top van Air France KLM is zondag opvallend afwezig bij de jaarvergadering van de mondiale luchtvaartkoepel IATA in Sydney, evenals de Amerikaanse aandeelhouder Delta.

De afgelopen weken is Air France KLM in een crisis geraakt door het aftreden van topman Jean-Marc Janaillac en 15 stakingsdagen die de luchtvaartmaatschappij een kleine €400 miljoen hebben gekost. Janaillac zei bij zijn aftreden dat het aandeel van de Franse staat in het bedrijf serieuze hervormingen in de weg staat. Het personeel zou daardoor minder veranderingsgezind zijn, omdat de Franse staat het bedrijf toch wel zou redden bij een bankroet.