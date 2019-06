Amsterdam - Het is de week waarin eindelijk een pensioenakkoord werd bereikt. Maar we kunnen het beter een AOW-akkoord noemen, zegt verslaggever Martin Visser in de nieuwe podcast van DFT. Samen met Ertan Basekin van de DFT redactie analyseert hij of we nu blij moeten zijn met dit akkoord, en wat er gebeurt als zaterdag 15 juni de leden van de FNV toch tegen de deal stemmen.