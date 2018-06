’Bij ING geloven wij heilig in platformen voor krediet’

Waarom kunnen mkb’ers niet gewoon bij ING voor een lening aankloppen?

„Voor ondernemers met een goed plan staan wij altijd open. Alleen hebben wij voor bepaalde, doorgaans kortlopende financieringsvormen te maken met andere kapitaalseisen dan andere aanbieders. Wij doen ons best om snel te zijn, maar kunnen andere partijen een klant sneller een aanbod doen. Funding Options is eigenlijk een groot financieel warenhuis die partijen en specialisten samenbrengt.”

Toch: waarom verstrekt de bank al die leningen niet zelf?

„Vergeleken met vroeger verandert de behoefte en de snelheid aan financiering. Direct werkkapitaal voor nieuwe parasols op het terras vanwege een vroege zomer, is anders dan een extra vrachtwagen leasen. Klanten kunnen zich voor een financiering van €1000 tot €250.000 altijd tot ING blijven wenden. Alleen is het onmogelijk om klanten in alle gevallen snel te helpen en hen alternatieven te bieden. Een afwijzing is vervelend voor de klant én de bank, die er beiden tijd in hebben gestoken. Daarom geloven wij heilig in platformen die alle partijen als een soort Bol.com samenbrengt. Funding Options kost de ondernemer niets. De kredietverstrekker betaalt een toelage aan het platform als de lening wordt afgesloten.”

Een mkb’er wordt niet aan de wolven overgeleverd?

„Het platform is niet helemaal open. De aangesloten aanbieders moeten aan alle regelgeving voldoen, zoals ik net zei. Niet zomaar elke particuliere partij die geld wil beleggen kan instappen. Wij werken samen als partner met Funding Options, ook om ondernemers het vertrouwen te geven dit niet het eerste de beste platform is. In het VK krijgt Funding Options een hoge klantwaardering, van 9,7.”

Hoe weet een ondernemer of het financieringsaanbod werkelijk goed past, of dat hij achteraf met enge randvoorwaarden is opgezadeld?

„Het algoritme achter het platform beoordeelt welk product het beste bij de aanvraag past. De aangesloten aanbieders staan onder toezicht, zoals ik net zei. Tegelijk kunnen klanten aanbieders ook beoordelen. Wie het verprutst daalt in aanzien door slechte beoordelingen. In Groot-Brittannië is Funding Options met drie kredietverstrekkers begonnen. Dit aantal is inmiddels uitgebouwd tot 52. Vorig jaar heeft het platform in Groot-Brittannië meer dan 100 miljoen pond aan nieuwe kredieten aan mkb-ondernemers verstrekt. Let wel: geen uitstaande, maar nieuwe kredieten.”

ING is partner. Zitten er ook andere banken op deze marktplaats?

„Vooralsnog niet. Maar dat op termijn ook andere banken zich aansluiten, sluit ik niet uit.”