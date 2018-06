‘Lelystad Airport zo snel mogelijk open’

De voormalige topman van Air France KLM uitte daar maandag zijn zorgen over het gebrek aan infrastructuur voor de luchtvaart. Er zijn 195 luchthavens in de wereld die geen capaciteit meer hebben, terwijl het aantal passagiers naar verwachting dit jaar met 7% groeit. Er is sprake van een crisis, aldus Juniac. „Petje af dat Nederland investeert in nieuwe infrastructuur, maar laat ze de luchthaven zo snel mogelijk openen. Of verruim het aantal landingsslots op Schiphol. Kabinet, doe iets”, zo luidt de oproep van Juniac.

Complex

Schiphol heeft vorig jaar drie jaar eerder dan verwacht het maximaal aantal vliegbewegingen bereikt, door ruim baan aan prijsvechters te geven en het aantrekken van de economie. Het maximum van 500.000 vliegbewegingen is echter een politieke afspraak met de omgeving. Pas na 2020 kan de nationale luchthaven weer verder groeien. Lelystad Airport had eigenlijk al klaar moeten zijn als ‘overloop’-luchthaven van Schiphol, maar minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft onder druk van tegenstanders in Overijssel en Gelderland vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen de opening van 2019 naar 2020 verdaagd. De bouwwerkzaamheden zijn volgend jaar klaar.

„Uitbreiding van luchthavens levert natuurlijk moeilijke discussie op met de omgeving. Het is complex. Maar voor toerisme en handel is meer capaciteit nodig”, zegt Juniac. Ook stelde hij maandag dat de invoering van een vliegtaks in Nederland de economie schade kan berokkenen. Het ministerie van Financiën werkt echter al aan een taks, die in de schatkist moet verdwijnen. De luchtvaartsector zelf werkt aan een systeem om schone vliegtuigen te belonen.