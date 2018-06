'Adyen biedt eBay aandelenbelang'

Adyen hengelde eBay aan het begin van het jaar binnen. Het zal daarbij geleidelijk de transacties overnemen van concurrent PayPal, waar kopers tot in ieder geval juli 2023 nog bij terechtkunnen, meldt eBay. Adyen regelt betalingen voor duizenden bedrijven, waaronder Facebook, Spotify, Uber en Netflix. In Nederland horen De Bijenkorf, Coolblue en Rituals tot de bekende klanten. Adyen wordt alom gezien als een van de meest veelbelovende technologiebedrijven van Europa.

De afspraak tussen Adyen en eBay gebeurt via warrants, financiële producten die de eigenaar het recht geven aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. Die worden volgens de bronnen van het FD in vier tranches uitgekeerd aan eBay. Daarnaast zou Adyen volgens een geheim analistenrapport, in het bezit van de krant, bijna 71 miljoen euro aan eBay betalen als implementatiekosten en zal de onderneming lage tarieven betalen.

Volgens het FD zal Adyen verder dinsdag zijn prospectus voor de beursgang publiceren. Een week later zou de notering er al moeten zijn. Overigens kunnen alleen professionele beleggers meedoen aan de gang naar het Damrak, waarbij 15 procent van het aandelenkapitaal zal worden geplaatst. Adyen geeft geen commentaar.