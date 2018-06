’Tinderen’ voor krediet

Ongeveer een jaar geleden was bij banken het toverwoord om de kredietverlening aan het midden- en kleinbedrijf op gang te krijgen nog ‘stapelfinanciering’. Hierbij is voor een banklening geld van andere kredietverstrekkers nodig. Maar inmiddels verandert de kreet voor mkb’ers in ’netwerken’: via de bank toegang krijgen tot alle vormen van kredieten, fusie- of samenwerkingscontacten en grondstoffen.

Al dan niet toevallig gaan ING en ABN Amro vandaag, los van elkaar, samenwerkingen aan met dergelijke platformen. ING lanceert in Nederland een soort marktplaats voor mkb-financieringen: Funding Options. ABN Amro komt met Opportunity Network; een netwerkplatform voor ceo’s van grotere mkb-bedrijven. Een poging om van de ’lastige mkb-financiering’ af te komen is het absoluut niet, zeggen de beide banken in koor. „Voor ondernemers met een goed plan staan we altijd open”, benadrukt Vincent van den Boogert, ceo van ING Nederland. „Maar soms kunnen andere partijen sneller krediet verstrekken dan wij, soms zijn die goedkoper door andere kapitaaleisen.”

