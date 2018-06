'Positief begin Amsterdamse beurshandel'

De Franse minister van Financiën Buno Le Maire zei na een bijeenkomst van ministers uit de zeven grootste industrielanden, de G7, in Canada dat de Verenigde Staten nog enkele dagen de tijd hebben om een handelsoorlog met hun bondgenoten te voorkomen. Aankomend weekeinde komen de regeringsleiders van de G7-landen in Canada bijeen.

Op het Damrak staat Air France-KLM in de schijnwerpers. AccorHotels heeft interesse in het verkrijgen van een minderheidsbelang in de luchtvaartcombinatie. Dat bevestigde de Franse hotelgroep na berichtgeving in onder meer Les Echos. Volgens de zakenkrant kijkt AccorHotels specifiek naar de deelneming van de Franse staat. Die heeft momenteel nog ruim 14 procent van de aandelen Air France-KLM in handen.

ArcelorMittal

Vastned kondigde aan dat het aanvaardingspercentage van het bod op Vastned Retail Belgium niet is bereikt en de overname van het bedrijf niet doorgaat. Het vastgoedfonds liet tevens weten zijn resultaatverwachting voor dit jaar te handhaven.

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldde dat staalconcern ArcelorMittal in Duitsland een kartelboete tegemoet kan zien. Behalve ArcelorMittal worden ook ruim tien kleinere staalbedrijven uit Duitsland beboet. Ze zouden jarenlang verboden prijsafspraken hebben gemaakt. De gezamenlijke boete zou 300 miljoen tot 500 miljoen euro bedragen.

Adyen

Corbion liet weten de aankoop van het belang van zadenbedrijf Bunge in een joint venture te hebben afgerond. Het biochemiebedrijf had al een belang van 50,1 procent in SB Renewable Oils, terwijl Bunge de overige 49,9 procent in bezit had. Corbion rekent na de overname voor de periode 2018-2021 op een autonome omzetgroei van 3 tot 6 procent per jaar.

Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen heeft volgens het Financieele Dagblad (FD) de Amerikaanse veilingsite eBay uitzicht gegeven op een aandelenbelang van 5 procent, om het bedrijf als klant binnen te halen. Volgens de krant zal Adyen ook dinsdag zijn prospectus voor de beursgang publiceren. Een week later zou de notering er al moeten zijn.

De Europese beurzen sloten vrijdag met winst. De AEX-index won 1,1 procent tot 559,18 punten en de MidKap steeg 1,5 procent tot 800,51 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt klommen tot 1,2 procent. Ook Wall Street ging stevig hoger het weekeinde in.

Euro

De euro was 1,1688 dollar waard, tegen 1,1677 op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,2 procent tot 65,71 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 76,46 dollar per vat.