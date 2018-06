Overname Vastned Belgium gaat niet door

Circa 70 procent van de vrij verhandelbare aandelen werden in de periode tot 1 juni aangeboden. Aangezien het overnamebod slechts één aanvaardingsperiode kende, zonder dat een vrijwillige heropening van het bod mogelijk was, betekent dit dat het overnamebod niet doorgaat. Alle aandeelhouders, ook degene die hun aandelen in het bod hebben ingebracht, behouden hun aandelen.

Vastned bood 57,50 euro per aandeel in contanten op de resterende aandelen die het nog niet bezit. Vastned-topman Taco de Groot blijft er bij dat de biedprijs ,,fair" was.

Met het mislukken van de deal zullen geplande voordelen en kostenbesparingen volgens Vastned niet gerealiseerd kunnen worden. De gemaakte kosten zullen het resultaat dit jaar enigszins negatief beïnvloeden. Desondanks blijft Vastned bij zijn eerdere prognose van een direct resultaat per aandeel tussen de 2,10 euro en 2,20 euro.