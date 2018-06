Société Générale bereikt schikking in VS

Het gaat om een zaak rond gesjoemel met rentetarieven en een kwestie over het betalen van steekpenningen in Libië. Daar lopen al jaren onderzoeken naar in de Verenigde Staten. Er zijn nu regelingen getroffen met de Amerikaanse justitie en toezichthouder Commodity Futures Trading Commission. Ook met een Franse toezichthouder is een akkoord bereikt. Bronnen hadden eerder gezegd dat SocGen bereid zou zijn ongeveer 1 miljard dollar te betalen in deze zaken.

SocGen gaf aan dat de boetebetalingen geen impact hebben op de resultaten en volledig zijn afgedekt door voorzieningen die zijn getroffen door het financiële concern.