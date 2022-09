Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse: de paradoxen van de nieuwe Pensioenwet

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Het werkende leven is als ouderschap: het zit vol paradoxen. De opmerking ’Gewoon, omdat ik het zeg’, krijg je als ouder als een boemerang terug met: ’Dat mag ík ook nooit tegen jullie zeggen.’ De rol van de overheid, lees: de politieke partijen die maandag overlegden over de nieuwe Pensioenwet, deed daaraan denken. De paradox hier is dat de wet helderheid zou moeten scheppen, maar het tegengestelde lijkt op te leveren.