Beursslot: Optimisme wint van zorgen

De AEX-index eindigde 0,5% hoger op 561,7 punten. De AMX steeg 0,2% naar 802,2 punten. Op de meeste overige Europese beurzen hadden kopers het eveneens voor het zeggen. De beursgraadmeters van Parijs en Frankfurt klommen 0,1% respectievelijk 0,4%.

Dat de beurzen weer in de lift zitten, schrijft hoofd beleggingsstrategie Ralph Wessels van ABN Amro enerzijds toe aan de afgenomen politieke spanningen in Italië. „De soep wordt hier niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend.”

Wessels wijst voorts op het vrijdag gepubliceerde sterke Amerikaanse banenrapport. „Dit toont dat het nog altijd goed gaat met de economie van de VS. Wereldwijd is sprake van een gezonde cocktail van goede bedrijfscijfers, een gunstige economische ontwikkeling en een lage inflatie. Wel moeten cijfers over de handelsbalans en het vertrouwen bij inkoopmanagers later deze week het beeld bevestigen dat de economische groei in Europa na het eerste kwartaal herstelt en weer boven de trend uitkomt.”

Een handelsoorlog verwacht Wessels niet. „De door de VS opgelegde importheffingen op staal en aluminium zijn vervelend, maar de economische gevolgen zijn beperkt. Ik denk dat het gezonde verstand zal zegevieren en voorzie geen escalatie van de handelsconflicten. Dat je nooit weet of een deal met de VS in stand blijft, zoals we zagen met de nucleaire deal met Iran, is wel slecht voor het vertrouwen. Maar dit speelt vooral op de langere termijn.”

In de AEX eindigde kabel- en telecommaatschappij Altice met een winst van 3,4% bovenaan. Heineken pakte er 2,8% bij.

ArcelorMittal steeg 1,2%, hoewel de staalproducent in Duitsland een kartelboete tegemoet kan zien.

De banken ABN Amro en ING klommen 1% en 0,6%, geholpen door het bericht dat het Italiaanse UniCredit een fusie met het Franse Société Générale zou overwegen.

Zwaargewicht Shell verloor 0,3%, onder invloed van de terugval van de olieprijzen met ongeveer 1%.

In de Midkap maakte Air France KLM een koerssprong van 5,5%. AccorHotels heeft interesse in het verkrijgen van een minderheidsbelang in de luchtvaartcombinatie. KLM-topman Pieter Elbers zei dat de stijgende olieprijs de consolidatie in de luchtvaart kan versnellen.

Bodemonderzoeker Fugro eindigde met een verlies van 2,4% onderaan.

Smallcap Kiadis steeg 3,8%. De topman van het biotechnologiebedrijf herhaalde ter gelegenheid van de opening van de beurs vanochtend dat de kans groot is dat zijn medicijn volgend jaar op de Europese markt wordt toegelaten.

Vastned meldde dat te weinig aandeelhouders van Vastned Retail Belgium op zijn bod zijn ingegaan en de overname daarom niet doorgaat. Het vastgoedfonds verloor hierop 0,6%, ondanks de handhaving van zijn winstprognose voor dit jaar.

