Het is ’scheidingsmaand’! Zo regel je het financieel netjes met je bijna-ex

Amsterdam - Na de kerstvakantie laat het aantal echtscheidingen traditiegetrouw een piek zien in januari. Officiële cijfers zijn over dit jaar nog niet te vinden, maar oprichter Laura Kistemaker van Uitelkaar.nl ziet dat het webverkeer op haar site flink is toegenomen in de eerste achttien dagen van 2023.