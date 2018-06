KLM: hoge olieprijs versnelt consolidatie

„Vorig jaar gingen in een goed jaar twee luchtvaartmaatschappijen in Europa failliet. De consolidatie in Europa staat nog in de kinderschoenen, een hogere olieprijs kan dit versnellen”, zei Elbers, daarbij verwijzend naar Air Berlin en het Britse Monarch.

Daarbij is het niet duidelijk wat het lot van Alitalia zal zijn, want dat wordt nog steeds door de Italiaanse overheid in de benen gehouden na een bankroet. De stijgende olieprijs is een belangrijk thema in Sydney, omdat luchtvaartmaatschappijen tussen de 25% en 35% van hun kosten kwijt zijn aan brandstof.

Air France KLM dekt het prijsrisico voor de helft van de benodigde brandstof af. De olieprijs ging sinds het begin van het jaar al 20% omhoog, aldus de IATA. Elbers heeft geen plannen om dit beleid te wijzigen, zo stelde hij maandag.

Accor

De president-directeur van KLM wilde niet reageren op de interesse van de Franse Accor hotel groep om aandeelhouder te worden van de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie. „Geen commentaar”, zei Elbers.

Accor stelde dat een en ander zich in een vroeg stadium bevindt. Volgens Franse media zou Accor interesse hebben in het belang van 13% dat de Franse staat heeft in Air France KLM. De onlangs afgetreden topman Jean-Marc Janaillac stelde dat het aandeelhouderschap van de Franse staat blokkerend werkt om noodzakelijke hervormingen door te voeren. De beurskoers van Air France KLM opende maandagochtend 6% hoger op de overnamespeculatie.