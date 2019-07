Eurocommercial vindt partner in AXA IM

De deal met AXA past in de strategie van Eurocommercial die de voorbije twee jaar al voor 600 miljoen euro aan bezittingen verkocht. De opbrengsten van de AXA-deal gebruikt Eurocommercial om de schulden te verlagen. De deal moet in oktober dit jaar worden afgerond. Daarmee zal de zogeheten 'loan to value'- ratio van het fonds zakken naar 43 procent van 46 procent eind maart.

