Afgelopen najaar werden ook taxi’s gecontroleerd. Foto ter illustratie. Ⓒ Foto Ronald bakker

Amsterdam - Er is schrikbarend veel mis in de taxibranche in en rond Amsterdam. Bij 522 taxichauffeurs die gecontroleerd zijn, blijkt dat er in 491 keer zaken niet op orde te zijn en werden boetes opgelegd of maatregelen genomen.