Franse tycoon van luxe merken ziet zon weer schijnen

Volgens de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg is het vermogen van Arnault in de voorbije weken weer flink opgelopen tot dicht tegen de $100 miljard. Voor het gehele jaar staat de rijkste Europeaan nog op een verlies van $8 miljard.

Vooral aan het begin van de coroancrisis werd de rijkdom van Arnault hard geraakt door de duikvlucht van het aandeel LVMH, het bedrijf achter onder meer tassenmerk Louis Vuitton en drankenbedrijf Moët Hennessy. Veel winkels van het concern moesten gedwongen de deuren dichtdoen als gevolg van de beperkende maatregelen, waardoor beleggers massaal uitstapten.

Versoepeling lockdown

Bij LVMH ging het in het voorbije kwartaal weer een stuk beter door de versoepeling van de lockdowns in veel landen. Vooral bij de modehuizen liep het voorspoediger dan vooraf werd verwacht.

Arnault zit al jaren stevig in het zadel bij LVMH. Vanaf 1989 kreeg hij de leiding in handen van het bedrijf dat uitgegroeid is tot het wereldwijd grootste bedrijf in luxeproducten. In totaal heeft LVMH bijna 5000 winkels en werken er meer dan 100.000 mensen.

Via de familieholding heeft Arnault bijna 50% aandelen LVMH in handen. Aanvankelijk gingen champagnehuis Moët en cogancmaker Hennessy samen verder onder één dak. In 1987 kwam daar ook modefabrikant Louis Vutton als vreemde eend in de bijt bij.

Arnault is momenteel verwikkeld in een conflict met Tiffany’s. LVMH wil de stekker trekken uit de voorgenomen overname van de Amerikaanse juweliersketen. Begin januari gaat een rechtbank in de VS zich buigen over de zaak.

De rijkste man ter wereld, Jeff Bezos, is nog ver uit beeld voor Arnault. Het vermogen van de topman en grootaandeelhouder bij Amazon bedraagt bijna $200 miljard.