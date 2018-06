Column: Algehele gemeenschap van goederen in strijd met mensenrechten ?

Weliswaar is begin dit jaar de nieuwe wettelijke regeling ingegaan waardoor erfenissen en schenkingen niet gedeeld hoeven te worden tussen ex-echtgenoten, maar dat is alleen voor iedereen die pas op of ná 1 januari 2018 is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Voor ’oudere’ huwelijken en partnerschappen blijft de oude regeling gelden en is de uitspraak dus van belang. Zeker hier in de Euregio waar je al snel een internationaal aspect kunt hebben.

Woning

In de Bossche zaak waren man en vrouw met elkaar getrouwd. Door de regels uit het Haags Huwelijksvermogensverdrag blijkt dat het Nederlandse recht toepasselijk is op hun huwelijk. Het waren dus geen Nederlanders die in Nederland waren gehuwd en/of huwelijksvoorwaarden hadden opgesteld met een keuze voor Nederlands recht, want anders was dit verdrag niet ter hand genomen. De vrouw had gedurende het huwelijk een woning geërfd van haar Russische moeder. Maar haar moeder had geen zogeheten anti-schoonzoon clausule opgenomen in haar testament.

Uniek

De man vond dat hij voor de helft recht had op dat huis omdat het in de algehele gemeenschap van goederen was gevallen. De vrouw was de tegenovergestelde mening toegedaan. De rechters mochten beslissen en stelden dat het Nederlandse stelsel vrij uniek was in de wereld en buitenlanders dus (behoudens voorkennis) niet bedacht hoefden te zijn op de consequentie dat een erfenis gedeeld moet worden met een ex-echtgenoot.

In deze zaak was de conclusie dan ook dat de gevolgen van de Nederlandse regeling in strijd zijn met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de vrouw haar erfenis niet hoefde te delen. Opzienbarend, maar waar.

Mr. Ernst Loendersloot is senior kandidaat notaris te Maastricht