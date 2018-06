Column: Rechtsbijstandpolis verplicht

Desondanks hebben massa's mensen geen rechtsbijstandsverzekering. Eigenlijk ongelooflijk! Geen rechtsbijstandsverzekering hebben kan mensen fataal worden omdat ze problemen niet kunnen oplossen doordat ze een advocaat niet kunnen betalen. Het kan levens verwoesten. Als je een machtige partij tegenover je hebt en er wordt nog een keer hoger beroep aangetekend, kan dat gemakkelijk €20.000 kosten. Dus één keer in je leven een beetje rechtszaak en je hebt de premie van zo'n rechtsbijstandpolis er voor meerdere levens uit.

Rechten

Het feit dat je tegen een tegenpartij kunt zeggen dat, mocht hij niet meewerken je de rechtsbijstandsverzekering zult inschakelen, imponeert soms al voldoende om hem van tegenstand af te laten zien. Verzekeraars hebben soms in het aanvraagformulier van een verzekering de vraag staan: kunt u rechten ontlenen aan een rechtsbijstandsverzekering?

Tegen de achtergrond van de realiteit die ik zojuist heb geschetst is dat wél een geniepig vraagje! Veel verzekeraars weigeren tegen beter weten in een schadevergoeding uit te betalen, in de hoop dat verzekerden -waarvan het gros geen rechtsbijstandverzekering heeft- het erbij laten zitten. De meeste schades blijven onder €5.000,- en daarvoor stap je niet naar een rechter, als je advocaat €2.000,- kost.

Assurantieadviseur

Dus: neem zonder uitstel een rechtsbijstandverzekering en kijk daarbij goed wat je koopt. Beter is afsluiten via een assurantieadviseur, zodat je overleggen kunt. Het kostenmaximum voor externe advocaatkosten minimaal €30.000 (het liefst €50.000), en over die hoogte kan men onderhandelen, óók over de situaties welke van dekking uitgesloten zijn en die u liever verzekeren wil.

Lees goed wat wel en niet gedekt is en maak uw eisen kenbaar. Wil de financieel adviseur niet onderhandelen, zoek er dan één die bereid is om zijn nek voor u uit te steken! Verzekeringen op internet kopen zónder advies en overleg, is dus niet slim.... Wél goedkoper, maar dat wordt weer duurder als blijkt dat een schade niet wordt uitbetaald.

Anton Rietveld is oprichter van het platform Verzekeringsklachten.nl.