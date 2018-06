Facebook deelde gebruikersdata met telefoonmakers

Facebook heeft het delen van de gegevens toegegeven, maar stelt dat er geen misbruik van de data heeft plaatsgevonden en stelt dat de afspraken die het maakte met hardwaremakers nodig waren om de groei van het netwerk te kunnen bijbenen.

De makers van smartphones en tablets zouden toestemming hebben gekregen om de data te raadplegen, in een periode dat het gebruik van Facebook zo snel groeide dat het bedrijf niet zelf in staat was om zelf alle Facebook apps te lanceren. Door de ontwikkeling van de populaire Facebook-toepassingen, kon het netwerk zelf ook sneller groeien dan het op eigen kracht had kunnen doen.

Gelijkenis met Cambridge-schandaal

Het schandaal doet denken aan de het grote privacylek rond Cambridge Analytica, waarin eerder dit jaar bleek dat data van meer dan 80 miljoen Facebookgebruikers illegaal was doorverkocht en gebruikt in politieke campagnes. Ook daar was data van vrienden van gebruikers buitgemaakt, terwijl die daarvoor nooit toestemming hadden gegeven.

Facebook heeft naar aanleiding van het Cambridge-schandaal laten weten dat het ontwikkelaars van apps al in 2014 heeft verboden data van vrienden ongevraagd te delen, maar vertelde daar niet bij dat makers van hardware daarbij een uitzonderingspositie hadden. Een deel van deze deals zou inmiddels zijn opgezegd, andere zouden nog lopen.

Te weinig aandacht voor privacy

In een reactie op de laatste onthulling van de New York Times stelt Facebook dat er ’geen gevallen van misbruik bekend zijn’ door de hardwaremakers die onder deze voorwaarden toegang hadden tot gebruikersdata. Ook ontkende Facebook in een blog dat data van vrienden voor de telefoonmakers toegankelijk was. De twee privacylekken zouden volgens het netwerk niet met elkaar te vergelijken zijn, omdat de hardwaremakers de gegevens alleen maar konden gebruiken ’om de Facebook-ervaring te verrbeteren’. Het ongevraagd delen van data met ’service-providers’ die de ’Facebook-ervaring’ verrijken zou niet volgens Facebook niet tegen de regels zijn. Het doorgeven van data aan reguliere apps en spelletjes is volgens het bedrijf iets heel anders.

Maar veiligheidsexperts in de New York Times, melden dat de inbreuk in zekere zin nog verder ging dan bij Cambridge, aangezien ze ook toegang zouden hebben gehad tot data van vrienden van gebruikers die zelf hadden aangegeven dat ze helemaal geen gegevens wilden.

’Lijkt op leugen Zuckerberg’

Facebook telt nu meer dan een miljard gebruikers. Het netwerk heeft zo snel kunnen groeien, door zich volledig te focussen op uitbreiding van het netwerk. Daarbij heeft het netwerk achteraf, zo gaf topman Mark Zuckerberg de laatste maanden herhaaldelijk toe, te weinig aandacht geschonken aan het beschermen van de privacy van zijn gebruikers.

De Amerikaanse afgevaardigde David Cicilline twitterde maandag dat het ’er zeker op lijkt dat Zuckerberg loog’ toen die voor het Amerikaanse Congress beweerde dat Facebookgebruikers ’volledige controle’ hebben over wie hun gegevens zien.

