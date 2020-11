McDonald’s verslikt zich in ’kipnugget-ontslag’

Amsterdam - Als McDonald’s-medewerker kipnuggets eten zonder ze te betalen is diefstal – ook al is het na sluitingstijd en zouden de frituurhapjes anders in de prullenbak verdwijnen. Maar genoeg voor ontslag is het niet. De kantonrechter in Maastricht maakt gehakt van een poging van de fastfoodketen om snel van een nuggets etende medewerkster af te komen.