Vopak: oorlog in Oekraïne treft productie tankopslag ’beperkt’

Over het eerste kwartaal dit jaar boekten de Rotterdammers een verbeterd bedrijfsresultaat van €213 miljoen, versus €200,4 miljoen vorig jaar.

De kwartaalomzet steeg van €300 miljoen in de eerste drie maanden van 2021 naar €324,1 miljoen op jaarbasis. Vopak meldt een hoger nettoresultaat van €74,7 miljoen (2021: €73,1 miljoen).

Het bedrijf spreekt woensdag voorbeurs van ’volatiele’ markten en onzekerheid. De Russische gas- en olietransporten zijn nog uitgesloten van Europese sancties, maar dat kan nu de oorlog doorzet veranderen.

De kosten van Vopak kwamen in het kwartaal uit op €165 miljoen, tegen €151 miljoen vorig jaar. Het bedrijf wijt die aan hogere prijzen en wisselkoerseffecten.

Groeiprojecten helpen

De inkomsten uit groeiprojecten en de verdiensten in de Verenigde Staten stuwden de resultaten. Het hield zijn Oostenrijkse terminals tegen het licht, maar stoot die niet af: ze bieden voldoende sterke resultaten, meldt Vopak woensdag.

Vooraf rekende ING op een operationeel resultaat van €205 miljoen bij het Rotterdamse bedrijf, bekend van opslag van olie, chemicaliën en recenter het vloeibaar gemaakt gas (lng).

Vopak is mede-eigenaar van Gate Terminal Rotterdam, en kondigde in maart de bouw van een opslag voor groene ammoniak aan met Gasunie en HES. Vopak meldde voortgang in uitbreiding in opslag van waterstof, ammoniak, CO2, biobrandstoffen en duurzame grondstoffen.

Lng maakt opgang ook in de scheepvaart, een tak waarin Vopak uitbreidt. Ⓒ ANP / HH

Bij zijn jaarcijfers over 2021 meldde ceo Dick Richelle dit voorjaar voor minder dan €300 miljoen te besteden aan nieuwe investeringen. Daar wordt niet van afgeweken.

Hij verwachtte een operationeel resultaat uit groeiprojecten van €110 tot €125 miljoen. Volgens de topman is het bedrijf daarvoor ’op koers’ om dat doel te behalen.

Matig jaar

Van de negen analisten die Vopak volgen, hebben drie een koopadvies. Vier suggereren het aandeel te houden, twee dringen op verkoop aan.

Het aandeel staat dit jaar per saldo 9,4% lager.

De markt wacht op een update van de strategie van de nieuwe topmanRichelle, die in mei het licht moet zien.

Vorige week schroefde oliekartel OPEC de verwachting van de wereldwijde vraag naar olie omlaag. Dat effect zou in mei zichtbaar worden.