'Wall Street nog in ban van woorden Powell'

Het vooruitzicht op renteverlagingen maakt aandelen een relatief aantrekkelijke belegging ten opzichte van obligaties, dus stonden de beursgraadmeters woensdag al duidelijk in de plus. De brede S&P 500 doorbrak zelfs voor het eerst de grens van 3000 punten, om uiteindelijk met 0,5 procent winst te sluiten op 2993,07 punten. Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,3 procent op 26.860,20 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger op 8202,53 punten.

Analisten krijgen donderdag de mogelijkheid om uitspraken van Powell opnieuw op een weegschaal te leggen. Hij praat dan de Senaat bij over het monetaire beleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse inflatie, die van grote invloed is op dat beleid, viel met 1,6 procent in juni lager uit dan een maand eerder.

China

Op het handelsfront klonken er bemoedigende geluiden vanuit Peking. Het Chinese ministerie van Handel laat weten dat een vergelijk in het handelsconflict met de Verenigde Staten mogelijk is, zolang er aandacht is voor zorgen van beide kanten.

Delta Airlines presenteerde kwartaalcijfers en zag in de recente resultaten aanleiding zijn vooruitzichten voor heel het jaar naar boven bij te stellen. De luchtvaartmaatschappij profiteerde van een grote vraag naar vliegreizen en gunstige ticketprijzen. Ook andere vliegmaatschappijen als United Airlines, Southwest en American Airlines stonden voorbeurs in de plus.

Bed Bath and Beyond

Woonwinkelketen Bed Bath and Beyond sloot het voorbije kwartaal af met verlies. Het bedrijf kreeg voor de tweede keer binnen korte tijd te maken met een bijzondere afschrijving.

Grote techbedrijven staan in de belangstelling nu een nieuwe wet in Frankrijk is aangenomen. Het land gaat internationaal opererende technologieconcerns als Google, Apple, Amazon en Facebook een eigen belasting opleggen. De Amerikaanse president Donald Trump keerde zich eerder tegen de 'digitaks' en laat onderzoeken of er tegenmaatregelen mogelijk zijn.