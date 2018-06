KLM zet in op kunstmatige intelligentie

Als voorbeeld noemt KLM een zelflerend bagagesysteem. Dit voorspelt of een reiziger zijn vlucht gaat missen, waardoor koffers eerder van boord kunnen. Als er een passagier niet meevliegt, moet de bagage van de betreffende reiziger ook van boord. Dat kan veel tijd kosten, waardoor er vluchtvertraging ontstaat. Het systeem schat via een algoritme in of een passagier zijn vlucht wel of niet gaat halen. Daardoor kan de ruimbagage tijdig van boord indien nodig. Mogelijk is de betreffende koffer nog niet eens ingeladen.

KLM werkte de afgelopen 18 maanden samen met Boston Consultancy Group (BCG), waarbij gezocht werd naar kunstmatige intelligentie en de inzet ervan binnen de operationele afdelingen. De oplossingen ondersteunen de luchtvaartmaatschappij bij het nemen van ,,de meest complexe beslissingen" over vloot, bemanning, gronddiensten en netwerken.

De eerste reeks tools wordt volgens KLM al met succes toegepast bij de maatschappij. Ook andere maatschappijen zouden interesse hebben. KLM en BCG staan naar eigen zeggen gereed om de boer op te gaan met de oplossingen ,,die een krachtige impuls geven aan de luchtvaartindustrie op het gebied van innovatie". Financiële details werden niet verstrekt.