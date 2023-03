Maasvlakte krijgt er schone energie bij: ontwerp waterstoffabriek van start

De eerste plannen voor het H2Maasvlakte-project stammen uit 2021. De fabriek komt naast de kolencentrale van Uniper te liggen. Destijds werden de kosten van de elektrolyzer op €200 miljoen geraamd, dinsdag meldt het concern geen bedragen.

Waterstof is een schone energiedrager die vanwege klimaatafspraken in Parijs en het Klimaatakkoord in Europa steeds meer in de Europese industrie gebruikt gaat worden. Anders dan kolen en gas leidt het gebruik voor de centrale niet tot uitstoot van broeikasgassen.

De 100 megawatt die Uniper in 2026 biedt 1,8 ton waterstof per uur op: bij een jaar lang continu productie levert geeft dat in de praktijk 10.000 ton waterstof, eindigend in een vervijfvoudiging bij 200 megawatt.

Shell begon vorig jaar zomer met het ontwerp voor een 200 megawatt grote elektrolyser op de Tweede Maasvlakte.

Het aan de Nasdaq genoteerde Plug installeert in Rotterdam voorlopig tien geprefabriceerde elektrolyzers op het haventerrein. Wereldwijd heeft het naar eigen zeggen 60.000 brandstofcelsystemen en meer dan 180 tankstations opgetuigd.

Industrie verbinden

Het Rotterdamse havengebied met de Maasvlakte heeft de grootste CO2-uitstoot van Nederland, met in 2021 nog 23,4 megaton CO2-uitstoot. Axel Wietfeld, die Uniper Hydrogen leidt, zegt in 2035 met soortgelijke projecten de uitstoot bij het Duitse bedrijf drastisch te verminderen en een bedrijfsportefeuille met een volledig ’koolstofneutrale’ uitstoot te willen hebben.

Uniper en de Rotterdamse haven worden voor de waterstof aangesloten op de ’backbone’, het netwerk van deels bestaande gasleidingen die de vijf grote industrieclusters van Nederland met elkaar gaan verbinden.

In 2030 sluit de overheid de kolencentrale van Uniper, waarvan het moederbedrijf in Duitsland eind december 2022 goeddeels in staatshanden is gekomen na grote verliezen.