Fors verlies door nepartikelen

Dat blijkt uit onderzoek van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) dat vandaag naar buiten wordt gebracht. Het bureau heeft de afgelopen vijf jaar de economische kosten bijgehouden van namaak in dertien sectoren die bekendstaan als gevoelig voor inbreuken op intellectuele- eigendomsrechten.

Kleding

De dertien onderzochte sectoren zijn: cosmetica en persoonlijke verzorging; kleding, schoeisel en accessoires; sportartikelen; speelgoed en spellen; sieraden en horloges; handtassen en bagage; muziekopnamen; gedistilleerde dranken en wijn; geneesmiddelen; pesticiden; smartphones; batterijen; en wielbanden.

Naast financieel verlies speelt namaak de Europese economie nog meer parten. Omdat legitieme fabrikanten minder produceren dan het geval zou zijn als hun producten niet werden nagemaakt en daarom minder werknemers in dienst nemen, is er tevens sprake van een rechtstreeks verlies van 434.000 banen in deze sectoren.

Geneesmiddelen

Wordt alleen naar Nederland gekeken, dan is er in de dertien sectoren in Nederland als gevolg van de aanwezigheid van namaakproducten sprake van een jaarlijks verlies van 5,2 % aan rechtstreekse verkopen. Dit komt overeen met circa €1,8 miljard. Verder loopt ons land door de productie van namaakproducten ruim 14.000 banen mis. In de top-vijf van sectoren met misgelopen verkopen in Nederland staan kleding, geneesmiddelen, smartphones, cosmetica en wijnen en spiritualiën.

Uitvoerend directeur van EUIPO, António Campinos: „Dankzij onze rapportages en onderzoeken in de afgelopen vijf jaar hebben we voor het eerst een omvattend beeld gekregen van de economische impact van namaak en piraterij op de economie en het scheppen van banen in de EU, evenals informatie over de manier waarop rechten van intellectuele eigendom worden geschonden.”