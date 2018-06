OCI wil OCI Partners helemaal inlijven

Het bod loopt tot 2 juli en bedraagt een premie van 10 procent ten opzichte van de slotkoers van OCI Partners op vrijdag. Volgens OCI is het voorstel aantrekkelijk voor minderheidsaandeelhouders en wordt door de transactie de bedrijfsstructuur versimpeld. OCI zal het bod gestand doen bij aanmelding van minstens 90 procent van de aandelen. Het is overigens niet zeker of de beoogde overname wordt afgerond, aldus het bedrijf.

OCI Partners werd in februari 2013 opgericht en is eigenaar en exploitant van de kunstmestfabriek van OCI in het Texaanse Beaumont.