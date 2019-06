'Wall Street hoger dankzij handelsoptimisme'

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin is "hoopvol" gestemd dat een handelsdeal gesloten kan worden. Volgens de minister is de deal inmiddels voor "ongeveer 90 procent compleet". Deze week hebben president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top in Japan een ontmoeting om te praten over het handelsconflict. Mnuchin gaf aan uit te kijken naar die ontmoeting en zei dat beide presidenten een "nauwe werkrelatie" hebben.

Micron kwam dinsdag nabeurs met kwartaalresultaten die beter waren dan gedacht, ondanks een lagere winst en omzet. Het bedrijf gaf daarbij aan "vroege tekenen van herstel" op de markt te zien. Micron staat een flinke koerssprong te wachten. In Azië en Europa zaten chipfondsen in de lift door deze berichten. Mogelijk kunnen fondsen in New York als Intel, Advanced Micro Devices (AMD), NXP Semiconductor, Texas Instruments, Nvidia en Qualcomm meeliften.

FedEx

Ook FedEx gaf inzage in de prestaties. De pakketvervoerder heeft in zijn eind mei geëindigde gebroken boekjaar de omzet opgevoerd. De winst viel wel veel lager uit. Voor het lopende boekjaar verwacht FedEx wisselende resultaten.

Levensmiddelenconcern General Mills, bekend van merken als Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, publiceerde eveneens resultaten, die tegenvielen. Technologieconcern BlackBerry meldde juist beter dan verwachte cijfers en staat hoger voorbeurs.

Broadcom

Broadcom staat ook in de belangstelling. De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar machtsmisbruik door de chipmaker. Broadcom heeft mogelijk zijn afnemers door clausules in contracten verboden zaken te doen met concurrenten.

Tesla kan reageren op berichten dat het hoofd productie is opgestapt. Peter Hochholdinger werkte sinds 2016 voor Tesla en was daarvoor in dienst bij Audi. Tesla heeft al langere tijd te maken met veel verloop bij het hogere management.

De graadmeters in New York sloten dinsdag met verlies. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 26.548,22 punten. De brede S&P 500 ging 1 procent omlaag naar 2917,38 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,5 procent tot 7884,72 punten.