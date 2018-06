Onderzoek cyberveiligheid in haven Rotterdam

Ⓒ DIJKSTRA, ROEL

In de haven van Rotterdam start volgende week een groot onderzoek naar de cyberveiligheid. Dat heeft het Havenbedrijf Rotterdam aangekondigd. Cyberaanvallen komen de laatste tijd veel vaker voor. Vandaar de noodzaak om via een soort 'nulmeting' te kijken hoe groot de dreiging in Rotterdam precies is en hoe het zit met technische maatregelen.