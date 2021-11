Geen betaalde koffiepauze voor postbezorger, bepaalt rechter

De ondernemingsraad vond het niet rechtvaardig dat postbezorgers op drukke dagen geen recht hebben op een betaalde koffiepauze van tien minuten, terwijl andere medewerkers van PostNL dat recht in vergelijkbare omstandigheden wel hebben.

Bekijk ook: Pakketpiek naar top rond kerst

Er werken circa 2000 postbodes bij PostNL. Zij hebben wel al sinds 1989 een betaalde koffiepauze hebben. Daarnaast zijn er zo’n 18.000 postbezorgers. Dit waren oorspronkelijk bijvoorbeeld studenten, huisvrouwen en AOW’ers die twee uur per dag de post gingen bezorgen in hun eigen buurt. Maar de functies zijn in de loop der tijd naar elkaar toe gegroeid, stelde de ondernemingsraad in de procedure.

Redelijkheid

Ook bijvoorbeeld de vergoeding woon- werkverkeer wordt in de uitspraak van het hof behandeld. „De slotsom is dat de door de ondernemingsraad aangevoerde feiten en omstandigheden niet kunnen leiden tot het oordeel dat PostNL niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen”, oordelen de rechters.

PostNL verzette zich tegen de claims van de ondernemingsraad, omdat de discussie over de vergoedingen niet aan het medezeggenschapsorgaan zou zijn. De kwestie zou eigenlijk thuis horen in het cao-overleg met vakbonden, vindt de onderneming.

’Niet uit te leggen’

Een gemiddeld contract voor een postbezorger is elf uur per week, maar sommigen zitten volgens de or wel op 25 uur. „De postbodes hebben recht op een betaalde koffiepauze na 3,10 uur werken. Als ze dezelfde loop doen als een postbode, heeft de postbezorger deze pauze niet. Dit is wat mij betreft een ongelijke behandeling van medewerkers. PostNL treft hiermee de laagst betaalde medewerkers. Dit is niet uit te leggen”, verklaarde or-voorzitter Bert Tuk in de rechtszaal.

Advocaat Jaap van Slooten van PostNL stelde dat de post blijft krimpen, met zo’n 8% per jaar. „Vorig jaar was dit niet het geval, maar de langjarige trend is dat er steeds minder post komt. Het aantal brieven blijft dalen, en de kosten moeten meebewegen”, aldus Van Slooten.