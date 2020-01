Britse gokbedrijven leunen op grote gokkers

Die zogenoemde vips worden gepaaid met extraatjes en zijn volgens The Gambling Commission vaker verslaafd aan gokken dan gewone gebruikers van de websites.

De vips zijn bij veel bedrijven goed voor de meerderheid van de inleggen. Een gokbedrijf haalde zelfs 83 procent van de inleggen op bij 2 procent van zijn klanten. Om de grote gokkers binnenboord te houden, krijgen die bijvoorbeeld gratis gokjes, geld terug van verloren gokjes of gratis kaartjes voor voetbalwedstrijden.

The Gambling Commission overweegt nu een verbod op dergelijke vip-programma's, omdat die gokverslaving in de hand werken. Britse gokbedrijven verloren direct fors op de beurs in Londen.