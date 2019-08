Softbank profiteert van chatdienst Slack

De operationele winst daalde in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 3,7 procent tot 688,8 miljard yen, omgerekend zo'n 5,8 miljard euro. Dat resultaat ligt ver boven het resultaat van 345,3 miljard yen dat analisten in een door Bloomberg samengestelde consensus hadden geraamd.

SoftBank zag niet alleen zijn belang in Slack meer waard worden, maar deed ook goede zaken met investeringen in de Indiase hotelketen OYO Rooms en de maaltijdbestel-app DoorDash. Het belang van de Japanners in Uber verloor daarentegen 195,3 miljard yen aan reële waarde.

SoftBank heeft onder topman Masayoshi Son nog grotere investeringsambities. Onlangs kondigde het bedrijf een nieuw fonds aan van ruim 100 miljard dollar, dat geld steekt in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Bedrijven als Apple, Foxconn en Microsoft nemen ook deel aan dat fonds.