Ontslagpoging mislukt: scholengroep moet bestuurder 1,5 ton meegeven

Chaos in top Takeaway: directeur op non-actief na ’wangedrag’, voorzitter rvc trekt zich terug

Just Eat Takeaway wordt op de dag van zijn aandeelhoudersvergadering onthoofd. Coo Jörg Gerbig wordt niet herbenoemd in afwachting van een onderzoek naar een klacht over ’wangedrag op een bedrijfsbijeenkomst’. Ook president-commissaris Adriaan Nühn kondigt onverwacht zijn vertrek aan. Tegen zijn her...