Column: Alert op vorming toppatronen in AEX

Visie technische analyse:

Als we kijken naar het kortetermijnbeeld dan werd ruim anderhalve week geleden de zeer steile opgaande kortetermijnbeweging neerwaarts gebroken. Deze opgaande beweging startte op 23 maart. Destijds werd de bodemzone 516 – 517 voor de 3e keer getest waarna een krachtige opwaartse beweging startte. Ik had toen verwacht dat de dubbele en lagere toppenzone bij 539,75 – 541 als bovenkant zou dienen voor die herstelbeweging. Toch brak de AEX hierboven waarna de volgende doelen bij 557,50 en de oude toppen van 564 en 572,80 kwamen te liggen. In april vond nog enige consolidatie plaats onder de 557,50 maar de doorbraak hierboven zorgde uiteindelijk voor een volledige terugtest naar de januari-top bij 572,80.

Op 22 mei werd deze jaartop precies getest waarna een dag later de steil opgaande bodemlijn vanaf 23 maart neerwaarts werd gebroken. Hiermee kwam een einde aan de krachtige herstelbeweging en was een dubbele top in het middellangetermijnbeeld geplaatst. Pas een structurele opwaartse doorbraak boven de 572,80 maakt meer opwaartse ruimte vrij richting de 579,50 (horizontaal) en de 585. Bij dit laatste niveau ligt de voormalige stijgende bodemlijn in het middellangetermijnbeeld die in februari 2016 startte bij 378 en eind januari neerwaarts werd gebroken. Dit was destijds het eindpunt van de 2 jaar durende krachtige opwaartse beweging van bijna 200 punten. Hierdoor ontstond een nieuwe situatie eind januari.

Cocktail aan topvormingssignalen

De eerste 5 maanden van dit jaar zijn alweer voorbij. Een periode waarin de stijgende middellangetermijntrend werd gebroken waarna een vrije val plaatsvond van precies 10%. Dit was de grootste terugval sinds begin 2016. In de afgelopen 2 jaar vonden tijdens de krachtige opgaande beweging slechts een klein aantal beperkte correcties plaats van 5% tot 6% per keer. Met de doorbraak onder de sinds begin 2016 stijgende bodemlijn werd begin dit jaar een nieuwe situatie gestart in het technische beeld van de AEX. Met de recente hertest van de jaartop bij 572,80 is een dubbele top in het middellangetermijnbeeld ontstaan. Ook werd een dubbele toppatroon gevormd op de maandgrafiek. Zo werd begin dit jaar een bearish engulfing gevormd en de mei-maand werd afgesloten met een shooting star. Kijken we verder naar de weekgrafiek dan werd een dark cloud cover gevormd bij de hertest van de jaartop. Een ander belangrijk signaal was de doorbraak onder de sinds maart stijgende bodemlijn anderhalve week geleden en de verslechteringen in de technische indicatoren.

Zowel de MACD als de RSI testten recente hun toppen van het afgelopen jaar waarna de MACD een neerwaartse crossing maakte en de RSI door zijn stijgende bodemlijn brak. Als we verder nog een blik werpen op de intermarktindicatoren zien we bij een aantal van deze indicatoren een forse correctie in de afgelopen twee maanden. Daarbij werden in zowel de goudprijs, de 10-jaars rente evenals de eurodollar belangrijke steunpunten getest waar een week geleden een krachtige omkeer plaatsvond. Deze correctieve bewegingen lijken dus ten einde te zijn gekomen en de opwaartse ruimte is fors. Ook zien we een duidelijke vergelijking met het grote topvormingsproces dat in 2015 plaatsvond. Destijds werd een top gevormd in april bij 510 waarna een forse correctie plaatsvond. De herstelbeweging hierna zorgde voor een hertest van de toppenzone 505 – 510 in augustus waarna een lange en zeer forse correctie plaatsvond. De bewegingen sinds begin dit jaar tot op heden lijken sterk op de bewegingen die destijds plaatsvonden.

Hoofd schouderpatroon in de maak in het kortetermijnbeeld

De recente hertest van de 572,80 valt in een andere technische situatie dan begin dit jaar. Begin dit jaar was er sprake van een krachtige opgaande trend sinds begin 2016, maar zagen we ook de laatste fase van deze opgaande trend middels een zogenoemde blow-off beweging. De huidige test van de 572,80 valt binnen de grenzen van een neerwaartse omgeving in het middellangetermijnbeeld. Zelfs een stijging richting de 585 zou daarbij nog mogelijk zijn voor een precieze hertest van de voormalige stijgende bodemlijn sinds begin 2016. Voor de komende dagen acht ik de kans op de vorming van een lagere top realistisch. Eerste weerstand ligt nu bij 564 (oude bekende 2007 top) waarboven de recent gevormde dubbele tweezers top bij 565,30 ligt. Verder ligt er natuurlijk nog de dubbele jaartop bij 572,80.

Tot op heden was er in de afgelopen twee weken sprake van een mini-correctie van 4% waarbij de AEX stokte bij de bovenkant van de steunzone (aprilbodems) van 548,60 – 550,40. Deze zone maakt ook deel uit van een hoofd-schouderpatroon waarbij de AEX momenteel een tweede schouder zou kunnen afronden. Inmiddels is het 50-daags gemiddelde net boven deze steunzone uitgekomen en ligt bij 550,80, het eerste steunpunt. Voor de komende dagen moeten we zeer alert zijn op de vorming van toppatronen waarna de druk op de zone 548,60 – 550,40 weer snel kan toenemen.