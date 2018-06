Help deze slopende ziekte sportend de wereld uit

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van de Nederlanders wel iemand kent met MS en dat 17.000 Nederlanders eraan lijden. Dat is veel. Te veel. MS is een van de meest voorkomende neurologische aandoeningen van het centrale zenuwstelsel. Het is een chronische ziekte; een ziekte die dus niet meer overgaat en ook nog niet te genezen is.

Onderzoek noodzakelijk

Om meer te weten te komen over MS is er onderzoek nodig. En dat kost uiteraard geld. Jouw hulp is daarbij essentieel. MoveS daagt jou uit om dit op een sportieve manier te doen tijdens de The Ultimate Summer Workout. Kom op 8 juli sporten voor een MS-vrije wereld in de Johan Cruijff ArenA. ArenA MoveS is het grootste familie sportevenement in Nederland in strijd tegen MS. Professionele trainers, waaronder die van Arie Boomsma’s Vondelgym, staan klaar om het maximale uit jezelf te halen. Er zijn diverse traploopparcoursen en veldactiviteiten zoals bootcamp-, boks- en spinningsessies. Voor kinderen is er een kidsarea met o.a. een klimmuur. Kijk voor meer informatie en tickets hier.

Blogger Lienke daagt je uit

Ook Lienke van DearGoodMorning.com zet zich in voor ArenA MoveS! De sportieve influencer weet als geen ander hoe je sporten leuk kunt maken en daagt je graag uit om net zo enthousiast te worden. Lienke zal 8 juli een workout verzorgen, doe jij mee? Meld je dan nu aan!