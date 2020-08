Varen in druk Grou

Hij nodigde toch, zoals voorgaande jaren met vermogensbeheerder Reinder Kuperus, enkele prominenten uit op zijn prachtig onderhouden bijna 20 meter lange Lemsteraak Groenevecht. Door het coronavirus konden maar vijf stellen op het schip terecht in plaats van de gebruikelijke twintig personen. Het werd een mooie middag zeilen op het Pikmeer en de Wijde Ee. Het was goed te merken dat veel Nederlanders en Duitsers hun vakantie dit jaar dichter bij huis hadden gezocht. Het was goed druk.

Martijn Riewald (l.), penningmeester van het Grouster skûtsje, en Marcel Oost van hotel Oostergoo.

Alle kamers van bijvoorbeeld het befaamde hotel Oostergoo van Marcel en Annemarie Oost waren bezet evenals het terras in de avond, waar het gezelschap een palingdiner had. „Dat werd tijd ook. We hebben maanden niets kunnen doen en dus ook geen inkomsten gehad. Nu moeten we het verdienen, want de maanden oktober en november en de rest van de winter beloven door de coronacrisis geen grote groepen toeristen”, blikte Oost vooruit. De Eindhovense burgemeester John Jorritsma met vakantiebaard en zijn vrouw Georgette konden daardoor niet in het hotel overnachten. Zij werden ondergebracht in de bed & breakfast AT-logies van Willem Popkema.

De Zuid-Hollandse commissaris van de koning Jaap Smit en zijn vrouw Hilgen met headhunter Bert van Wijk (r.). Op zijn jacht achter de familie Smit het vaantje met het wapen van Zuid-Holland.

Aan boord vertelde oprichter-directeur Reinder Kuperus van Index People dat het tweede kwartaal positief was verlopen. „De coronacrisis heeft wederom bewezen dat financiële markten niet te voorspellen zijn. Daarom blijven wij belegd ook na een daling in de markt. Zo hebben onze klanten kunnen profiteren van een krachtig herstel”, stelde Kuperus.

Sint-Maarten

Oud-commissaris Boele Staal, voorzitter van de in 1848 opgerichte Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo als opvolger van de legendarische Theo Velsink, bleek een woonark te hebben gekocht op het Pikmeer. „Het is een tripple A-locatie. Cees Dam heeft de ark ontworpen”, zei Staal. Hij vertelde dat voor het eerst in de geschiedenis de leden van Oostergoo geen jaarvergadering hadden gehad vanwege de coronacrisis. Zij haalden daarentegen wel zo’n 15.000 euro aan vouches op om het hotel te ondersteunen.

Jorritsma en Van Zadelhoff meenden dat kantoren in Nederland altijd nodig zullen zijn. „Als je het maar combineert met een sociale ontmoetingsplek”, stelden zij. Ondernemer Martijn Riewald, penningmeester van het Grouster skûtsje dat drie keer achter elkaar kampioen werd, vertelde dat schipper Douwe Visser de bemanning had getrakteerd op deelname aan de Heineken Regatta in Sint-Maarten. „Het was fantastisch. Ons skûtsje leeft onder de bevolking, want van de 6000 inwoners zijn er 1300 donateur van ons schip.”