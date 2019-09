KLM: geen ruimbagage mee bij staking

Uit voorzorg annuleert de luchtvaartmaatschappij woensdag zes vluchten, vijf minder dan bij de staking van maandag, waardoor duizenden reizigers de klos zijn. Er zullen lange vertragingen optreden, zo meldt KLM dinsdagavond.

Catering

Tussen acht en tien uur wordt het werk door FNV-leden neergelegd, waardoor er onder meer geen bagage geladen wordt en vliegtuigen naar de landingsbaan worden geleid. Ook wordt er gestaakt bij KLM Catering, waardoor er mogelijk vluchten zonder eten en drinken vertrekken.

„We proberen zoveel mogelijk te vliegen en dat kan als we vluchten zonder ruimbagage uitvoeren. Daarom roepen we passagiers om de handbagage tot een minimum te beperken om te voorkomen dat deze vanwege ruimtegebrek niet meer kan worden meegenomen. Ook is er een minimale catering aan boord bij vluchten die tussen half acht en tien uur vertrekken”, zegt een woordvoerder van KLM.

Omboeken

Er vertrekken rond de honderd vluchten in het tijdslot van de acties. Passagiers kunnen kosteloos omboeken als ze met ruimbagage willen reizen. „Passagiers worden rechtstreeks benaderd en omgeboekt. We adviseren passagiers om onze site en app zo goed mogelijk te volgen.”

FNV voert de druk op bij de KLM-directie, omdat ze het loonbod van 6% in drie jaar te weinig vindt. De andere vakbonden gaan donderdag wel om tafel met KLM. „Deze actie is 38 uur van te voren aangekondigd en is voor KLM qua operatie niet meer dan een grote herfststorm. We zullen doorgaan totdat er een beter bod ligt”, zegt campagneleider Joost van Doesburg van FNV tegen De Telegraaf. Dat er maandag veel meer vluchten uitvielen dan aanvankelijk gedacht, ligt aan KLM, aldus de FNV. „KLM heeft de staking onderschat. Deze was verstorend, maar niet ontwrichtend.”