Premium Het beste van De Telegraaf

’Nederlander heeft €50 over voor bos rozen die eigenlijk €80 moet kosten’

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Topdrukte op de bloemenveiling door Valentijnsdag. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Dat het bijna Valentijnsdag is, merken we op de bloemenveiling in Aalsmeer. In de weken in aanloop naar ’de dag van de liefde’ zijn zeker 180 miljoen rozen verhandeld, voor gemiddeld €0,40 per stuk. „Wij zorgen voor een goede prijs voor de kwekers”, zegt veilingmeester Menno Nan.