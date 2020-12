Tienduizend horeca-ondernemers vragen noodsteun

Dat maakt het UWV bekend, dat de eerste 21.000 toegekende aanvragen analyseerde. Ruim 10.000 daarvan kwamen van horeca-ondernemers. Zij hebben samen 158.000 mensen in dienst en kregen samen een voorschot van €119 miljoen.

Omzetverlies

Werkgevers die minimaal 20% minder omzet hebben gedurende drie maanden, kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Dat is voor de gedwongen gesloten horeca natuurlijk al snel het geval. De tegemoetkoming is maximaal 80% bij 100% omzetverlies. De loonsom mag dan met 10% dalen. Gemiddeld verwachten de ondernemers 66,5% omzetverlies, in horeca en catering liefst 75%.

De meeste NOW-steun is toegekend aan ondernemers in de regio Groot-Amsterdam: 3588. In de regio Rijnmond kregen 1591 ondernemers noodsteun, en in Midden-Utrecht 1212.