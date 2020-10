Banengroei VS koelt sterker af dan verwacht

Dat blijkt vrijdag uit het officiële banencijfer van het ministerie van Arbeid.

Het officiële werkloosheidspecentage kwam uit op 7,9% van de beroepsbevolking. Dat was in augustus nog 8,4%. Vicepresident Pence ziet in het coronavirus, dat in de VS meer dan 200.000 doden veroorzaakte en Amerikaanse bedrijven deels op slot liet gaan, de grote boosdoener, meldde hij vrijdag.

Marktanalisten wijzen ook op de afname van financiële steun uit Washington. Het aantal faillissementen loopt op.

Woensdag kwam al uit de registratie van dezelfde zogeheten non-farm payrolls, die de goederen-, bouw- en productiebedrijven weergeven, over de maand september van dataleverancier ADP naar voren, dat er in september 749.000 banen bij kwamen. Terwijl de consensus van analisten vooraf op rond de 600.000 banen lag.

Belangrijk cijfer

Dit banencijfer over september heeft volgens marktanalisten relatief meer gewicht, omdat dit het laatste beschikbare cijfer over de banenmarkt voor presidentsverkiezingen in november is. De banenaantallen en het gepubliceerde WW-cijfer van deze week gelden als belangrijke indicatoren voor economische verandering in de Amerikaanse economie.

De futures voor de Amerikaanse beurzen stonden na publicatie op een fors lagere opening om 15.30 uur.

