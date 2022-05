Premium Het beste van De Telegraaf

’Oudedagsreserve financiële valkuil zzp’ers’

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Zzp’ers die gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR) lopen kans om in financiële problemen te raken wanneer ze met pensioen gaan en ze niet tijdig geld apart zetten. Op het moment dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt wordt, moet namelijk alle belasting over de FOR betaald worden. Minder dan de helft van de zzp’ers die gebruik maakt van deze oudedagsregeling reserveert nu het belastinggeld. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van BrightPensioen.