Nog eenmaal goedkoop tanken vóór 1 juli, pomphouders vrezen hamsteraars

Door Theo Besteman

Pomphouders verwachten files van automobilisten die snel nog wil profiteren van de oude brandstofprijzen. Ⓒ FOTO ANP/HH

Amsterdam - Tankstations vrezen hamsteraars kort voor de grote accijnsverhoging per 1 juli. Dan schroeft het kabinet de prijzen omhoog met 17 cent per liter voor benzine. „Het kan zijn dat her en der een tankstation leeg komt te staan”, zegt een pomphouder. Tankstations zijn al druk bezig met de vulling van hun voorraden.