’Philips zoekt koper voor huishoudtak in China’

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Philips heeft naar verluidt contact gezocht met Chinese branchegenoten om te peilen of ze interesse hebben in de Philips-divisie die huishoudelijke apparaten maakt. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat het zorgtechnologieconcern Haier Group en Midea Group heeft benaderd in aanloop naar het formele verkoopproces, dat volgens de bronnen waarschijnlijk in het vierde kwartaal van start gaat.