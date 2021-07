Nieuwe aandeelhouders voor doorstartend Mise en Place

Michel Ammerlaan (l) en Charles van Goch: ’De enige die we niet helemaal hebben terug kunnen betalen is de Belastingdienst, maar dat vind ik niet het ergste. Die kunnen wel weer wat geld bijdrukken.’ Ⓒ ALDO ALLESSIE

Horecauitzendbureau Mise en Place was een van de eerste grote bedrijven die failliet ging in de coronacrisis. Een persoonlijk drama voor de Limburgse ondernemer Charles van Goch, die op het hoogtepunt duizenden mensen voor het bedrijf had werken. Nu is er een doorstart en stappen er twee nieuwe aandeelhouders in. „Ik heb een paar dagen in bed liggen huilen.”